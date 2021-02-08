فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:05 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
عرضت الإعلامية إيمان الحصري مقطع فيديو يرصد كيف تحولت مروة محمد التي ظهرت ككومبارس في مسلسل "عائلة الحاج متولي" إلى مشردة في مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

من جانبه قال ساهر محمد شقيق مروة في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد: "هي بقالها سنتين قاعدة تحت شجرة، وروحت عملت ضليلة لها، علشان هي ملهاش مكان معايا".

وأضاف: "أنا قاعد في غرفتين، ومش قادر أخذها معايا لأن عيالي بيخافوا منها، وأنا شغال على توك توك، ومن وقت للتاني بقوم بزياراتها، بس معنديش الإمكانية أخدها تعيش معايا لأن وضعها النفسي بقى صعب وعلى طول بتصرخ".

من جهته وصف محمود وحيد، رئيس جمعية معانا لإنقاذ إنسان، تصريحات شقيق مروة بالمستفزة، مؤكدًا أنه سيتم التواصل معها اليوم من أجل نقلها إلى مكان آمن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل الحاج متولي فنانة تتحول الى مشردة

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 5 ساعات

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

منذ 38 دقيقة

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 9 ساعات

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

منذ حوالي 4 ساعات

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 10 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

04:05 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع