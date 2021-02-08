فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

عرضت الإعلامية إيمان الحصري مقطع فيديو يرصد كيف تحولت مروة محمد التي ظهرت ككومبارس في مسلسل "عائلة الحاج متولي" إلى مشردة في مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.





من جانبه قال ساهر محمد شقيق مروة في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد: "هي بقالها سنتين قاعدة تحت شجرة، وروحت عملت ضليلة لها، علشان هي ملهاش مكان معايا".





وأضاف: "أنا قاعد في غرفتين، ومش قادر أخذها معايا لأن عيالي بيخافوا منها، وأنا شغال على توك توك، ومن وقت للتاني بقوم بزياراتها، بس معنديش الإمكانية أخدها تعيش معايا لأن وضعها النفسي بقى صعب وعلى طول بتصرخ".



