أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 8-2-2021.. سعر العملة الأمريكية بعد التراجع الأخير

تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال تعاملات أمس ليستقر في بداية التعاملات اليوم الإثنين، ويأتي الانخفاض فى سعر العملة الأمريكية بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضى بتثبيت أسعار الفائدة.





سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ومصر وعوده، 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، و في البنك التجاري الدولي، 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع مقارنة بنحو 15.62 جنيه للشراء، و بنك الإسكندرية 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.





وفي البنك العربي الإفريقي الدولي بلغ 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.