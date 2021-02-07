تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة نارية أمام بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021.





تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضد بايرن ميونيخ بطل أوروبا في تمام الساعة الثامنة من مساء الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة.





وفي سياق متصل، أعلن مسؤولو مجموعة قنوات بي إن سبورتس عن نقل مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في دور نصف نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021، عبر قناتي BeIN sports HD 1 المشفرة وقناة بي إن سبورتس 1 المفتوحة.





وتنقل مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضد بايرن ميونيخ الألماني، عبر قناة بين سبورت BeiN sports HD المفتوحة عبرعلى القمر الصناعي النايل سات :





تردد: 12765 أو 11054





معدل الاستقطاب: أفقي





معدل الترميز: 2750





معدل تصحيح الخطأ: 4/3.





وكان الأهلي قد عبر موقعة ربع نهائي مونديال الأندية بالفوز على الدحيل القطري صاحب الأرض، بهدف حسين الشحات، ليضرب موعدا ناريا ضد بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا.