تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية
الأحد 07/فبراير/2021 - 11:31 م
علي خلاف
يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة نارية أمام بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021.
تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضد بايرن ميونيخ بطل أوروبا في تمام الساعة الثامنة من مساء الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة.
وفي سياق متصل، أعلن مسؤولو مجموعة قنوات بي إن سبورتس عن نقل مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في دور نصف نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021، عبر قناتي BeIN sports HD 1 المشفرة وقناة بي إن سبورتس 1 المفتوحة.
وتنقل مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضد بايرن ميونيخ الألماني، عبر قناة بين سبورت BeiN sports HD المفتوحة عبرعلى القمر الصناعي النايل سات :
تردد: 12765 أو 11054
معدل الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 2750
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
وكان الأهلي قد عبر موقعة ربع نهائي مونديال الأندية بالفوز على الدحيل القطري صاحب الأرض، بهدف حسين الشحات، ليضرب موعدا ناريا ضد بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا.