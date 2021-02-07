أحدث جلسة تصويرية لدنيا سمير غانم عبر إنستجرام

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة دنيا سمير غانم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها بإطلالة جذابة ورقيقة وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.



وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" رمضان الماضي فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشةCbc.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العشوائيات

منذ حوالي 8 ساعات

طارق حامد يرفع طلبا مثيرا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ أقل من ساعتين

خاص | حازم إمام يتعرض للإصابة أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

خطة مبابي للانتقال إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ 38 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 6 ساعات

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

10:28 م

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

10:32 م

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع