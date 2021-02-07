لابورتا يعلق على أزمة تسريب عقد ميسي

أعرب خوان لابورتا المُرشح لرئاسة برشلونة الإسباني عن استياؤه الشديد بسبب ما واجهه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في الفترة الأخيرة.









وقال لابورتا في تصريحات نقلتها شبكة أوليه الأرجنتينية: "على المستوى الشخصي، أعلم أن ميسي مصاب بالضيق والدليل هو رد فعل المحامين على واقعة التسريب."









وأضاف: "إنها شكوى ضد وسائل الإعلام والشخصيات المحتمل تورطها في تسريب العقد, هذه جريمة ولها تأثيرات حساسة للغاية بالنسبة للشخص المجني عليه."









واختتم لابورتا تصريحاته قائلا:" ميسي هو اللاعب الأفضل في التاريخ، فهو لا يقدر بثمن. من هو اللاعب المفضل للأطفال؟ ميسي. من اللاعب الذي يخيف منافسينا؟ ميسي، لذا فإنه لا يقدر بثمن، لقد جعلنا نبكي بعاطفة."