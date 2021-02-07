السعودية تستحوذ على 17% من إنتاج التمور في العالم

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
يوجود في المملكة العربية السعودية نحو 123300 مزرعة تحتوي على 31 مليون نخلة، وتنتج 1.5 مليون طن من التمور سنويا ما يجعل المملكة تنتج 17% من إنتاج التمور في العالم لتحتل المرتبة الثانية عالميا.

وتعمل المملكة على رفع جودة إنتاج التمور لاسيما بعد اعتمادها علامة التمور السعودية، ووجود 157 مصنعا لإنتاج يعتمد تلك العلامة، وتنتج تلك المصانع التمور بأشكالها منها التمريات والحلويات التي تدخل التمور كمكون أساسي فيها.

وتصدر المملكة 12% من إنتاجها الحالي وتسعى إلى رفع قيمة صادرات التمور من حوالي 900 مليون ريال في 2020 إلى 2.5 مليار ريال في 2025، وهو ما يتطلب جهودا تسويقية أكبر.

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