رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:26 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
وجهت ابتسام سلامة، زوجة المهندس علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لقضية زوجها وفتح التحقيق في هذه الواقعة وما قدمه النائب العام المصري والقضاء بإلقاء القبض على المتهمين والحكم عليهم بالإعدام وتبرئة زوجها.

وقالت "ابتسام" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "تم إعادة محاكمة زوجي على الرغم من أنه تم إرسال جميع الأوراق والمستندات التي قامت بتبرئة زوجي من القضاء المصري أعلى جهة قضائية في مصر، ونأمل أن يتدخل الرئيس الآن من أجل تسريع الإجراءات".

وأضافت "آخر مرة كلمني كان اليوم من أجل اطلاعي على تفاصيل محاكمته اليوم، قبل جلسة الخميس المقبل للنطق بالحكم، وهو قلقان ولكن قامت القنصلية بإرسال جميع المستندات والأحكام التي تؤكد أن زوجي كان كبش فداء وأنه لا علاقة له بالمجرمين من قريب أو بعيد حتى هما اعترفوا بذلك، وبمجرد حكم القضاء السعودي ببراءته سيعود إلى مصر ومفيش غربة تاني، هيرجع لمصر بلد الأمن والأمان".

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