الجزائر تبحث مع سويسرا تعزيز العلاقات الثنائية

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر


بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، مع نائب رئيس الكونفدرالية السويسرية ورئيس الدائرة الاتحادية للشؤون الخارجية (وزير الخارجية) إينيازيو كاسيس مساء الأحد العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في كل المجالات.

وقال بوقادوم - في تصريحات للصحفيين عقب المباحثات - إن الجانبين سجلا بارتياح الطابع الخاص لهذه العلاقات، ومستوى التعاون الثنائي، والفرص المتاحة من الجانبين لدعم التبادل الاقتصادي والتجاري.


وأوضح أن جلسة المباحثات تناولت - إلى جانب العلاقات الثنائية - عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن كاسيس بدأ اليوم زيارة للجزائر، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، وذلك في إطار توطيد روابط التعاون بين الجزائر وسويسرا.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤول السويسري والوفد المرافق له عددا من المسؤولين الجزائريين، في مقدمتهم الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد.

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