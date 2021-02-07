القبض على سائق التريلا المتسبب في مصرع شخص دهسا في البدرشين

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على سائق السيدة النقل المتسبب في مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات السيارة قيادته بقرية أبو رجوان، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، مساء اليوم الأحد، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفي بمنطقة المحطة بقرية أبو رجوان، التابعة لمركز البدرشين جنوب المحافظة.

ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل، وجرى نقل جثته إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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