"التموين" تستعد لفتح باب التقديم لإصدارالبطاقات التموينية الجديدة

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:18 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
الفجر الاقتصادي
قال الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كافة ذوى الاحتياجات الخاصة مسموح  لهم  بإصدار بطاقات  تموين جديدة كما يتم أيضا تحديث منظومة العمل بالبطاقات وربطها بكل قواعد البيانات، وإنه خلال من أسبوع وحتى 10 ايّام سيتم فتح خدمات إصدار البطاقات التموين الجديدة وفقا للشروط ومن معه طلب  يتقدم لمدير المديرية مباشرة . 

وأكد الوزير على  أهمية تطوير البنية الاساسية لمنظومة التجارة  الداخلية بعد اعتماد  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التجارة،  لافتا الى أن  الوزارة   تعمل فى 18 مشروع فى اكثر من 11 محافظة ثم الشراكة مع  القطاع الخاص  من أجل  تطوير المنافذ  وأن  الهدف من ذلك رفع كفاءة منظومة  التجارة الدخلية وقريبا بداية عمل البورصة السلعية  ومن المقرر فى موسم القمح المقبل ، وتقليل الفاقد من خلال سلامة التخزين وتقليل حلقات التداول. 

وأضاف الوزير أنه من المقرر  الانتهاء من الخطة الخاصة بأسواق الجملة  فى شهر  ابريل المقبل  وهذا يؤدى الى رقع الكفاءة وتوفير السلع وباسعار مناسبة وحتى يتم ذلك كان لابد من اعادة صياغة منظومة التجازة الداخلية على مدار 3 سنوات وأن  هناك 10 مناطق يتم تجهيزها خاليا 

وأعلن  الوزير عن طرح 4 من المستودعات الاستراتيجية  و14 فبراير البت فى المظاريف بهدف توفير الأماكن التخزينية للسلع الجافة والمبردة وكافة السلع مزارع السمكية التى  افتتحها  الرئيس عبد السيسى  وقبل نهاية العام الجارىً سيتم انشاء 3 فروع لمجموعة اللولو  فى مناطق  الشيخ زايد و6 اكتوبر والعبور بجانب انشاء فروع فى محافظات اخرى  لافتا الى  انه تم وضع قانون بشأن البورصة  السلعية   وتم انشاء الشركة الخاصة بها ووضخ اللوائح وسيتم عمل تجريبي للبورصة بمنظورهم المعلومات فى موسم القمح القادم  ونستهدف 4 مليون طن قمح فى الموسم المقبل ودخل 4 صوامع جديدة ضمن منظومة تخزين الاقماح بجانب وجود صومعتين اخرين .

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