على طريقة فيلم "لصوص ولكن ظرفاء".. سرقة 6 كيلو ذهب في الدقهلية

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كشف أحمد الأزهري، مالك محل مصوغات في الدقهلية، تفاصيل سرقة محله على طريقة فيلم "لصوص ولكن ظرفاء" للفنانين عادل إمام وأحمد مظهر وماري منيب.



وقال "الأزهري"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد، إن اللصوص قاموا بالدخول في الشقة التي تعلو المحل عن طريق البلكونة ومكثوا فيها لمدة أربعة أيام.



وأضاف: "اللصوص قاموا بعمل فتحة أسفل المحل ونزلوا منها إلى المحلة، ودي أول سرقة ليهم، وواحد فيهم خريج شريعة وقانون والثاني خريج كلية بيطرية، ومقعدوش في المحل من 20 إلى 25 دقيقة".



وتابع "الأزهري": "أنا اكتشفت السرقة بمجرد دخولي إلى المحل بعد أن وجدت المشغولات مبعثرة وبعض الفاترينات فارغة، وقاموا بسرقة 6 كيلو ذهب، وجهات المباحث تمكنت من القبض عليهم بعد التعرف على شريكهم الثالث سائق التوك توك".