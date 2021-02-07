"جثة في الحظيرة وزوجة تنكر الخيانة".. آخر تطورات واقعة مقتل خمسيني في العياط

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أكدت مصادر أمنية مسؤولة أن التحقيقات ما زالت مستمرة في واقعة قتل رجل خمسيني العمر على يد نجل شقيقه بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.



وأوضحت المصادر أنه متحفظ على زوجة الضحية خاصة بعد اعترافات المتهم بقتله عمله خنقًا بـ"شال " كان يرتديه"، لاكتشافه وجود علاقة بينه وبينها، مشيرة إلى أن السيدة المتحفظ عليها أنكرت ما جاء بأقوال الجاني.. "ده أنا اللي بلغت عنه".



وأشارت المصادر إلى أنه جار الإستماع إلى أقوال جيران الضحية وأقاربه، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، ومعرفة إذا كان الجاني يتردد على زوجة عمه في ظل غياب زوجها من عدمه، إضافة إلى الإستماع إلى أقوال المتهم وزوجة عمه مرة آخرى.



كان تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد إدريس رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بوقوع جريمة قتل داخل حظيرة مواشي بإحدى القرى التابعة للمركز.



اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية وبالفحص والمعاينة، عُثر على جثة رجل خمسيني العمر يرتدي كامل ملابسه وبها آثار خنق وحز حول الرقبة.



استمع الرائد عادل طلبة معاون مباحث المركز إلى أقوال زوجة الضحية، واتهمت نجل شقيق زوجها بارتكاب الواقعة.. "شُفته من ضهره وهو بيجري"، على حسب قولها.



تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث فرقة جنوب الجيزة، وأقوال جيران الضحية أكدوا أنه الضحية لم يرزق بأبناء، وكان يعطف على نجل شقيقه، عمره 27 سنة، ويمنحه الأموال عند طلبه.



تمكنت مأمورية برئاسة النقيب باسم هنداوي معاون مباحث القسم من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.



وبمناقشته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بارتكابه الواقعة، وخنقه عمه بـ "شال" كان يرتديه الضحية، مبررا جريمته باكتشاف عمه علاقته الآثمة بينه وبين زوجته.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

