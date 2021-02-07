مستشار الرئيس للصحة يكشف سر الإرهاق الذي يصيب مرضي كورونا بعد الشفاء (فيديو)

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال المستشار محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن معظم إصابات كورونا تتماثل للشفاء تمامًا دون أي أثار جانبية، ولكن بعض الحالات المتوسطة أو الشديدة التي تتعرض للالتهابات الرؤية تحدث لها بعض الأثار الجانبية لمدة بعد التماثل للشفاء.

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنبعض الحالات تشعر بإرهاق شديد بعد التماثل للشفاء، وهذا قد يرجع إلى القلق الشديد نتيجة التعب الشديد أثناء الإصابة.

ولفت إلى أن 15% من الحالات تفقد حاسة الشم والتذوق عند الإصابة بفيروس كورونا، وبعد التماثل للشفاء ترجع حاسة الشم والتذوق خلال عدة أيام، وقد تمتد في بعض الحالات إلى عدة شهور.

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