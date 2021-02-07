النمنم: الإسلام السياسي اختراع غربي

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن أوباما جاء على خلفية الأزمة الاقتصادية عام 2008.

وأضاف "النمنم"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المجتمع الأمريكي لديه عدة مشكلات، لافتا إلى أن الإسلام السياسي يعتبر صناعة أجهزة المخابرات الغربية، حيث أن الإسلام السياسي اختراع غربي، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان انشأت بمعرفة المخابرات البريطانية.

ونوه بأن أحد أسباب غضب الولايات المتحدة الأمريكية من الملك فاروق والموقف العدائي لمضايقته كان سببه اتهام الملك فاروق بأنه وراء قتل حسن البنا، وهذا السبب المباشر للموقف العدائي من الولايات المتحدة تجاه الملك فاروق.

وأشار إلى أن نظرة الولايات المتحدة الأمريكية للمنطقة العربية سوف تتغير، حيث الإدارة الأمريكية تركز على روسيا والصين والاتفاق الإيراني.

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