خاص | حازم إمام يتعرض للإصابة أمام الاتحاد السكندري

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
علم "الفجر الرياضي" السبب الحقيقي وراء استبدال حازم إمام الظهير الأيمن للفريق بين الشوطين، أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة ال12 من بطولة الدوري العام.


وجاء تبديل حازم إمام بعدما شعر اللاعب  بألم بسيط في العضلة، على الرغم من تأكيد الجهاز الطبي بإمكانية استمرار اللاعب، لكن الجهاز الفني قرر خروج اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة، ولحاجة الفريق لخدماته الفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استبدال اللاعب، ونزول مروان حمدي، مع انتقال أحمد سيد زيزو لمركز الظهير الأيمن.

وتمكن الزمالك من الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل، ليستمر في صدارة بطولة الدوري العام برصيد 26 نقطة.

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