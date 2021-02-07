تصريحات باتشيكو بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
رامي بشاي ومحمد ذكي
أعرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن سعادته بخوض مباراة الاتحاد السكندري على استاد القاهرة موجها التهنئة لإدارة استاد القاهرة على الملعب لانه يرى أن هذه الملاعب تساعد على تقديم كرة جيدة.

أضاف باتشيكو بعد المباراة: “لعبنا مباراة جيدة امام فريق منظم وكان هدفنا الفوز وخلقنا فرصا كثيرة قبل طرد سيسيه لاعب الاتحاد وكذلك من بعده ولكن بعد الطرد الامور كانت صعبة لانهم خسروا مهاجما لكن التنظيم الدفاعي لديهم كما هو”.

 وواصل باتشيكو: “اعتدنا على احترام الخصم وكنا متأكدين اننا سنفوز.. موضحا أنه لا يعرف سر عدم اقتناع الكثيرين بزيزو مع ان هناك لاعبين آخرين مستواهم أقل ولا يتم الهجوم عليهم .. لكن زيزو من نوعية اللاعبين الذين يلعبون في أماكن كثيرة في الملعب وانا أثق في قدراته كثيرا ومستواه تراجع في الشوط الاول لكنه استطاع تقديم شوط ثان جيد”.

وأكمل مدرب الزمالك: “طبيعي اي لاعب لما يأتي له عرض احتراف يقل تركيزه والعاطفة تتغلب عليه مثل مصطفى محمد الذي لم يكن يريد رحيله لكنها كانت رغبته وهو ما أثر على زيزو إلى حد ما”.

كما أشار باتشيكو” : لم أكن أحب التحدث في بعض الأمور مثل أننا في ٨ مباريات دخل هدفان في شباكنا وفي اخر مبارتين دخل ٣ أهداف.. وهناك لاعبون ممكن يتألقون في الملعب ولاعبون لا وهو ما حدث في مباراة غزل المحلة.. لكن لازم هيبقى هناك تفكير في النقطة هذه والفريق عنده لاعبون مميزون وخسارة النقاط طبيعية”.

واختتم باتشيكو تصريحاته بأن سعيد باحراز مصطفى محمد هدفا في مباراته أمس مع جالطا سراي التركي  وهو ما يعطي انطباعا بكفاءة هؤلاء اللاعبين.

وفاز الزمالك على الاتحاد مساء اليوم في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز على استاد القاهرة ووصل للنقطة 26 ليواصل تصدر البطولة.

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