مدحت عبد الهادي يهنئ الجهاز الفني ولاعبي الزمالك بعد الفوز على الاتحاد

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
وجه مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي التهنئة للجهاز الفني، واللاعبين بعد الفوز على الاتحاد السكندري اليوم وذلك بالرغم من ظروف الغيابات التي تعرض لها الزمالك واستطاع حصد الـ ٣ نقاط.


أضاف عبدالهادي أن اللاعبين أدوا دورهم اليوم بكفاءة مشيرا إلى أنه سعيد بالأداء، كما أن فريق الاتحاد كبير خاصة تحت قيادة حسام حسن مديره الفني، متمنيا التوفيق له في المباريات القادمة.


وعن أيمن حفني لاعب الفريق، أشار مدحت عبدالهادي إلى أن هناك إعدادا خاصا له حتى يكون في حالة بدنية وفنية جيدة استعدادًا للمباريات المقبلة.


وتابع مدرب الزمالك:" نستعد الفترة المقبلة لمباراة مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا".


واختتم عبدالهادي تصريحاته: " نتمنى ان نكون موفقين في بطولة افريقيا خاصة في ضربة البداية أمام مولودية الجزائر، ونحصد اللقب في الموسم الحالي بعد خسارته الموسم الماضي". 


وفاز الزمالك على الاتحاد مساء اليوم في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز على استاد القاهرة ووصل للنقطة 26 ليواصل تصدر البطولة.

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