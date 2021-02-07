أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

وجه حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري يشكر لاعبي على المجهود اللي عملوه، وأكد إن شاء الله نبص للمباراة اللي القادمة.





وتابع :الطرد فرق معايا كتير حتى لو بتلاعب فرقة عادية، كل الشغل اللي كنت مرتبه بتحاول ترتب غيره، الزمالك نادي كبير وعنده مجموعة مميزة.





وأكد: عمار أدي بشكل جيد وأمام المقاصة ايضا، وهو في المكان ده اشتغل فيه بشكل كويس، عمار بيأدي في كل المراكز.





وأضاف: لولا الاخطاء اللي حصلت الماتش كان هيكون صعب على الزمالك.

الاتحاد نادي كبير وانا بشتغل بلعب على مكسب، بحب أحقق نتيجة إيجابية، الفرقة الكبير لازم يكون فيها توازن دفاعي وهجومي.





وأردف: الاتحاد لعب فرق كبيرة وقدم مباراة كبيرة، واي تيم انا بمسكه بحقق انتصارات، انا تعبت من التعليق على التحكيم بصراحة قولوا اللي انتم عايزين اقولوه.





بروتوكول بتاع الكورونا بيأخذ ١٤ يوم اجازة اما لاعيب الكرة ياخد فترة اعداد قد ايه؟!! احنا لعبنا المقاصة باللاعيبة دي اللي كانت مصابة، اللاعيبة كانت محتاجة اعداد بدني لان الفيروس بيهد الجسم!، يشكر لاعبتي لان التيم اللي لاعب المقاصة كلهم كان عندهم كورونا





عندنا ماتشات مؤجلة ٤ مبارايات وانا بحاول أجتهد، رغم ظروف المرض هدفي ان الفرقة تكون موجوده في مكان يليق بنادي الاتحاد مش على أنها تليق بحسام حسن أو جهازه.





محمد صبحي إضافة كبيرة وجاي من نادي كبير نادي الزمالك هو مش بيلعب بالصدفة هو بيلعب بمجهودع وإمكانياته، عماد السيد مسحته جات سلبية من يومين اكيد هيكون عنده وقت يشارك فيه.





اصابة كريم ممدوح جاله صليبي، التدعيم كان النواقص كانت قليلة، وكمان التدعيم صعب وانا عندي ثقة في اللاعيبة اللي موجودة، حتى لو احتاجت صفقة او اتنين





عن عرض بيراميدز انا ملتزم مع نادي الاتحاد حتى لو فيه عرض رسمي او حد كلمني من الفريق و انا عقدي مع الاتحاد لمدة موسم انا بتشرف بوجودي في الاتحاد



