خطة مبابي للانتقال إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ينتهي عقده مع النادي الفرنسي في 2022 وسط إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن مبابي ما زال حريص على الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني ولكنه يعلم صعوبة ذلك بسبب الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب وباء فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مبابي يخطط لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان قبل الانتقال إلى ريال مدريد في غضون عامين، حيث سينتظر النجم الفرنسي تحسن الوضع المالي للملكي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن النادي الفرنسي سيطلب أكثر من 150 مليون يورو من أجل التخلي عن مبابي في حال رفض تجديد عقده وهو مبلغ لن يستطيع ريال مدريد دفعه في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية.