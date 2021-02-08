شريف عبدالمنعم: تسجيل هدف في البايرن إحساس خاص.. والهدف في الزمالك أفضل (فيديو)

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أكد الكابتن شريف عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق، أن تسجيل هدف في نادي بايرن ميونخ إحساس خاص، بينما إحراز هدف له في مرمى نادي الزمالك شعور أقوى وأحسن، موضحًا أن هذا تقدير لنادي الزمالك ولاعبيه.



وكشف "عبد المنعم"، خلال حديثه عن ذكريات مباراة 77 الودية، الذي فاز فيها النادي الأهلي على البايرن بهدفين مقابل هدف، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، عن عودته من الإصابة حينما سجل هدف أول في مرمى بايرن ميونخ في المباراة الودية عام 77، مشيرًا إلى أن أداء لاعبي بايرن ميونخ في هذه المباراة زاد من حماسته الكروية "فتحوا نفسي".



وتابع: "لاعبي النادي الأهلي كانوا على كفاءة وجودة عالية من الأداء واللياقة البدنية، وكان له الفرصة من التواجد مع جيل كبير وتشكيل قوي"، موضحًا أن كابتن محمود الخطيب هو من سجل الهدف الثاني في المباراة.