رئيس مركز طهطا: لدينا 28 ألف "توك توك" ووضع صورة الطهطهاوي جائزة

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكدت الدكتور فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة طهطا، أن تواجد صورة الكاتب رفاعة الطهطهاوي على "التوك توك" شئ إيجابي، مشددة على أن المنظومة تهاجم المخالفة وليس المخالف، وأنهم أتخذوا أسلوب للإصلاح بالحاجة التي لا تخالف القانون، حيث إن هناك 28 ألف توك توك بمركز طهطا، هناك 15 ألف توك توك من مراكز أخرى ومحافظات أخرى.

وأضافت "سلام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ترخيص التوك توك يجعلك تستحق بان تتواجد صورة رفاعة الطهطهاوي على المركبة المملوكة لك، متابعًا: "الهدف من وضع الصورة لأن العالم الجليل رفاعة الطهطهاوي هو الرمز الأساسي للمركز"، مشددة على أنه يعتبر جائزة.

وأشارت إلى أن صورة رفاعة الطهطهاوي جائزة لمن يرخص "التوك توك" بمركز طهطا، مؤكدة أنه تم عمل رسومات هندسية لوجود ميدان باسم رفاعة الطهطهاوي، سيتم وضع كل العبارات المشهورة عن الكاتب.

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