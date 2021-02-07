النيابة تحقق في واقعة دهس شخص أثناء عبوره بالتجمع

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فتحت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، التحقيق في واقعة مصرع شخص دهسته سيارة طالب أثناء عبوره بمنطقة التجمع.



وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعي " محمود. ع"، 20 عاما، طالب جامعي، ويوم الواقعة كان يسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، ما أسفر عن اصطدامه بشخص أثناء عبوره الطريق.



وطالبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة وإرسال تقرير وافي بها، كما صدرت قرار بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



كما صرحت باستخراج تصريح دفن الضحية وتسليم الجثة لذويه.



تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغا لضباط مباحث قسم شرطة التجمع يفيد بمصرع شخص إثر حادث تصادم وعقب الانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطه وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.