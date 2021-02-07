محافظ سوهاج يكشف تفاصيل انهيار عقار قديم بجرجا

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قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن المرحلة الثالثة من مبادرة تطوير القرى الريفية تشمل تطوير 181 قرية بالمحافظة، بالإضافة إلى تطوير 86 قرية تابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وأضاف "الفقي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المحافظة تقوم على تأهيل جميع الوحدات الصحية والبيطرية، ومراكز الشباب، وتوفير فرص عمل، وجميع المتطلبات الاجتماعية الخاصة بأهل القري، وذلك فى إطار متكامل من القطاعات وليس قطاع واحد بالقرية.



وتوجه محافظ سوهاج، بخالص التعازي لأهالي المتوفيين في انهيار عقار بجرجا، لافتًا إلى أن العقار قديم جدا مبني بالطوب اللبن، وأن هذا المسكن لا يوجد به أي سكان، ولكنه أثر على منزل مجاور له.

