تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:03 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك بعض ضعفاء النفوس الذين يستغلون الطلاب في المراحل التعليمية الجامعية للحصول على شهادات، من خلال إنشاء كيانات وهمية غير مرخصة وغير مؤهلة للعملية التعليمية، مشددًا على أن الوزارة شكلت لجنة للتعامل المباشر مع مثل هذه الكيانات.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن مثل هذه الشهادات غير مرخصة ولا تصلح بأن تقدم للطلاب، مؤكدًا أن هذه الشهادات لا تفيد أنك تعلمت، موضحًا أن الوزارة تعلن عن الأماكن التي يعتمدها لدراسة الطلاب بها، ويتم نشرها بالجرائد.

وتابع: "سبب عدم الاعتراف المنتج التعليمي لا يرقى لتقديم طالب متفوق ولا يصلح له"، موضحًا أن عدم الكفاءة سبب عدم الاعتراف بهذه الكيانات، ناصحًا الطلاب قبل الالتحاق بمثل هذه الكيانات التوجه لموقع الوزارة والتعرف على الأماكن المعترف بها.

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وزارة التعليم العالي كيانات وهمية

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