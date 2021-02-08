أسامة كمال عن جولة "السيسي" بعزبة الهجانة: زيارة برنامج عمل ينفذ على الأرض (فيديو)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق الإعلامي أسامة كمال، على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عزبة الهجانة أمس برفقة عدد من الوزراء، قائلًا: "الرئيس السيسي شخصية في منتهى الجدية.. هذه زيارة برنامج عمل ينفذ على الأرض، وليست برتوكوليه أو تفقدية".

وتابع "كمال"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الرئيس تحدث عن تطوير هذه المنطقة ليلًا في احدى المداخلات الهاتفية مع القنوات الفضائية، وفي الصباح تحوله كلامه إلى برنامج عمل.

وأشار كمال، إلى أن الرئيس السيسي تحدث بأن عدد السيارات يزيد سنويًا بتعداد يقدر بـ200 الف سيارة، وهذا سبب الإسراع والتوسع في إنشاء الطرق والكباري خلال الفترة الأخيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الرئيس السيسي اسامة كمال

أخبار تهمك

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

رسالة مبكية من زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية للسيسي: "مفيش غربة تاني"

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ حوالي 9 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية يشهد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يسخر من أليسون بعد أخطائه في مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 10 ساعات

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

منذ 41 دقيقة

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أول تعليق من حسام حسن بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

02:03 ص

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

12:10 ص

فنانة شاركت في مسلسل الحاج متولي تتحول إلى "مشردة" بالبحيرة.. وشقيقها: ملهاش مكان معايا

04:05 ص

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع