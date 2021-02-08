أسامة كمال عن جولة "السيسي" بعزبة الهجانة: زيارة برنامج عمل ينفذ على الأرض (فيديو)

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علق الإعلامي أسامة كمال، على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عزبة الهجانة أمس برفقة عدد من الوزراء، قائلًا: "الرئيس السيسي شخصية في منتهى الجدية.. هذه زيارة برنامج عمل ينفذ على الأرض، وليست برتوكوليه أو تفقدية".



وتابع "كمال"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الرئيس تحدث عن تطوير هذه المنطقة ليلًا في احدى المداخلات الهاتفية مع القنوات الفضائية، وفي الصباح تحوله كلامه إلى برنامج عمل.



وأشار كمال، إلى أن الرئيس السيسي تحدث بأن عدد السيارات يزيد سنويًا بتعداد يقدر بـ200 الف سيارة، وهذا سبب الإسراع والتوسع في إنشاء الطرق والكباري خلال الفترة الأخيرة.