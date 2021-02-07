20 توصية لندوة جهود المملكة بخدمة المعتمرين والزائرين خلال كورونا

افتتح أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، ندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا، بحضور وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، ووزير الصحة توفيق الربيعة، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، وأمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، بجانب مدير الأمن العام، الفريق أول الركن خالد بن قرار بن غانم الحربي.

وأصدرت رئاسة شؤون الحرمين بياناً ختامياً لندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا.

وتضمن البيان الختامي 20 توصية، أبرزها التأكيد على الالتزام بالعمل المنظم لإجراءات العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين ودعمها، ونقل تجربة المملكة في جائحة كورونا إلى الدول التي يكثر قدوم المعتمرين والزوار منها؛ لتحقيق أقصى وقاية ممكنة قبل التوجه للمملكة نقلها إلى العالم بعدة لغات.