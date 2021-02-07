لميس الحديدي:"الله يكون في عون الدولة في توفير مليارات لاقتحام ملفات صعبة وشائكة"

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن المواطن قد يتفق أو يختلف مع الدولة في بعض الملفات، معقبة: "ممكن تختلف وده حقك كمواطن، على فكرة مش لازم كل حاجة تعجبك، لكن في حاجة أساسية الي ميشفهاش يبقى "أعمى" أو مش عايز يشوف بمزاجه.. لأننا نشهد إعادة بناء لهذه الدولة وإعادة بناء للانسان، ونحن الان نعيش في أكبر مشروع عمراني في تاريخ مصر من عقود".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الاحد، أن مشروعات الدولة الان تعيد تغيير حياتنا عبر برامج الحماية الاجتماعية؟، وملف البنية التحتية عبر بناء الكباري والانفاق وشبكة المواصلات، معقبة: "ممكن بعض الكباري ما تعجبكش، بس الحقيقة إحنا عايشين مرحلة تاريخية مهمة، والدولة قررت أن تضع يدها على ملفات شائكة".

وأضافت: "الله يكون في عون الدولة الي بتخصص مليارات من الجنيهات، لهذا التطوير أنا الصراحة بقول دايمًا مش عارفة الفلوس دي بتتوفر إزاي، الله يكون في عون وزير المالية الي مش بينام.. إحنا شايفين دلوقتي حاجات على الارض بتتحقق، ولما نشوف ده على أرض الواقع، لازم نقول نقطة نظام ونقول شكرًا، ممكن تختلف لكننا نعيش الان عملية تنمية لصالح المواطن والدولة والاجيال القادمة التي عانت من تنصل حكومات سابقة، ورحلت المشاكل للاجيال اللاحقة الان، الدولة تتخذ إجراءات حقيقي على الارض، وهي حياة جديدة يستحقها المصريون، والدولة تعمل من أجل هذا المواطن ".

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