الزمالك يكشف عن سبب تغيير عبد الله جمعة أمام الاتحاد السكندري

كشف الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، سبب تغيير عبد الله جمعة الظهير الايسر للفريق في الشوط الثاني، أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة ال12 من بطولة الدوري العام.









وجاء تبديل عبد الله جمعة بناءا على شكوى اللاعب بإصابته بشد في العضلة الخلفية، لذلك قرر الجهاز الفني خروج اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة.









وتمكن الزمالك من الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل، ليستمر في صدارة بطولة الدوري العام برصيد 26 نقطة.



