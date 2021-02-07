تيجريس المكسيكي يسقط بالميراس بهدف ويتأهل لنهائي مونديال الأندية

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

نجح فريق تيجريس أونال المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية، في تحقيق فوزا تاريخيا على نظيره بالميراس البرازيلي، بطل كأس كوبا ليبيرتادوريس، بهدف نظيف في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

 

وجاء هدف تيجريس أونال عن طريق أندري بيير جينياك في الدقيقة 53 من ضربة جزاء، فيما فشل بالميراس في العودة إلى اللقاء وتسجيل هدف التعادل ليودع البطولة.

 

وبهذه النتيجة، يتأهل تيجريس أونال إلى نهائي كأس العالم للأندية وينتظر الفائز من مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، المقررة غدًا الاثنين، في نصف النهائي.

 

أما بالميراس، فسيواجه الخاسر من مباراة الأهلي وبايرن ميونخ على المركز الثالث والميدالية البورونزية.

أخبار تهمك

حكيمي يحسم موقفه من العودة إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 5 ساعات

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ 17 دقيقة

الزمالك يكشف عن سبب تغيير عبد الله جمعة أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ يوم

طارق حامد يرفع طلبا مثيرا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العشوائيات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

08:59 م

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

06:08 م

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

07:59 م

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع