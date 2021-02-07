اليوم.. شيماء يونس تتزوج منذر رياحنة وتهدم أحلام منة فضالي في "سكن البنات"

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

اندلعت مفاجأة من العيار الثقيل بحلقة اليوم 12 من مسلسل "سكن البنات"، التي تلعب بطولته الفنانة وفاء عامر، ويُعرض عبر شاشة قنوات "النهار" بزواج الفنانة الشابة شيماء يونس من الفنان منذر رياحنة.

وأطلت شيماء يونس "ليلى" بالأبيض لتتزوج من منذر ريحانة "أشرف"، وسط فرحة عارمة مع أهلها، ليأتي ذلك الفرح هادمًا لأحلام الفتاة "نانسي" وهي الفنانة منة فضالي، التي عاشت مع أشرف قصة حب ووعدها بالزواج قبل أن يرتفع بمكانته الاجتماعية ويعمل في مصنع والد ليلى.

وتظهر ليلى خلال أحداث المسلسل كفتاة بريئة نقية، تعمل في مصنع ملابس والدها، الذي يقع في العديد من الأزمات بسبب خيانته لزوجته وهي الفنانة دينا التي تدعى "عائشة" خلال أحداث المسلسل، ويحاول أشرف مساعدة والدها بكل الطرق بصفته الذراع الأيمن له في الشركة ومنقذه من تلك الأزمات.

وأعربت شيماء في تصريحات صحفية، عن سعادتها بردود أفعال الجمهور التي تلقتها على السوشيال ميديا، وملاحظتهم للجمهور الذي بذلته بالمسلسل، مشيرةً إلى أن آراء النقاد أيضًا أفادتها وسعيدة بها، وجعلتها تكسب الرهان مع نفسها لتعود بقوة بشخصية "ليلى" إلى الجمهور.

"سكن البنات" يضم العديد من الفنانين منهم وفاء عامر، آيتن عامر، منذر رياحنة، دينا، حسني شتا، منة فضالي، شيماء يونس، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، إلهام عبد البديع، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، ويُعرض على قناة "النهار" في تمام الساعة السابعة مساءً، ويُعاد في الساعة الواحدة والنصف صباحًا، وعلى قناة "النهار دراما" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويُعاد في تمام الساعة السابعة صباحًا.

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العشوائيات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ 33 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف عن سبب تغيير عبد الله جمعة أمام الاتحاد السكندري

منذ 40 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

حكيمي يحسم موقفه من العودة إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 4 ساعات

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ أقل من ساعتين

طارق حامد يرفع طلبا مثيرا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ يوم

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

08:59 م

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

06:08 م

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

07:59 م

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع