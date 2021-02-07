اليوم.. شيماء يونس تتزوج منذر رياحنة وتهدم أحلام منة فضالي في "سكن البنات"





اندلعت مفاجأة من العيار الثقيل بحلقة اليوم 12 من مسلسل "سكن البنات"، التي تلعب بطولته الفنانة وفاء عامر، ويُعرض عبر شاشة قنوات "النهار" بزواج الفنانة الشابة شيماء يونس من الفنان منذر رياحنة.





وأطلت شيماء يونس "ليلى" بالأبيض لتتزوج من منذر ريحانة "أشرف"، وسط فرحة عارمة مع أهلها، ليأتي ذلك الفرح هادمًا لأحلام الفتاة "نانسي" وهي الفنانة منة فضالي، التي عاشت مع أشرف قصة حب ووعدها بالزواج قبل أن يرتفع بمكانته الاجتماعية ويعمل في مصنع والد ليلى.





وتظهر ليلى خلال أحداث المسلسل كفتاة بريئة نقية، تعمل في مصنع ملابس والدها، الذي يقع في العديد من الأزمات بسبب خيانته لزوجته وهي الفنانة دينا التي تدعى "عائشة" خلال أحداث المسلسل، ويحاول أشرف مساعدة والدها بكل الطرق بصفته الذراع الأيمن له في الشركة ومنقذه من تلك الأزمات.





وأعربت شيماء في تصريحات صحفية، عن سعادتها بردود أفعال الجمهور التي تلقتها على السوشيال ميديا، وملاحظتهم للجمهور الذي بذلته بالمسلسل، مشيرةً إلى أن آراء النقاد أيضًا أفادتها وسعيدة بها، وجعلتها تكسب الرهان مع نفسها لتعود بقوة بشخصية "ليلى" إلى الجمهور.



