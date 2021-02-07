"اسفكسيا الخنق".. النيابة تكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة بالهرم

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالهرم، واستمعت النيابة لأقوال أسرتها، أنها يوم الواقعة دخلت للاستحمام، وفوجئنا بسقوطها



وأفادت التحقيقات، أن السيدة تعرضت لاستنشاق بخار الماء حال الاستحمام، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة،وصرحت النيابة، بدفن جثة السيدة



تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات ومناظرة الجثة.



وكشفت التحريات أن المتوفية تعرضت لاختناق، بسبب استنشاقها بخار الماء خلال الاستحمام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق>

