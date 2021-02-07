نقابة الموسيقيين تحسم جدل إنشاء نقابة المنشدين المستقلة

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

أعلن أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة الموسيقيين أن محاولة إنشاء نقابة مستقلة للمنشدين قوبلت بالرفض القاطع من نقابة الموسيقيين ودار الأوبرا المصرية وكلية التربية الموسيقية والمعهد العالي للموسيقى العربية .

وأكدت نقابة المهن الموسيقية أنها تضم ضمن شعبها المنشدين ولا يجوز إنشاء نقابتين لنفس المهنة حسب الدستور المصري وهو ما ينفي القانونية عن أي كيان بديل لنقابة الموسيقيين خاصة وأن الإنشاد أحد شعب النقابة.

وشددت النقابة على أن القانون والدستور لا يسمح بأن يكون للمهنة الواحدة أكثر من نقابة حسب المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور الحالي، وفور طرح فكرة إنشاء نقابة مستقلة للإنشاد الديني من الشيخ محمود التهامي تم استدعاؤه من قبل النقابة ومطالبته بالتنازل عن عضويته ولكنه تقدم باعتذار وتمسك بعضويتها خاصة وأن ما طرحه من أفكار يخالف القانون.

وأوضحت النقابة أن الإنشاد الديني نوع من أنواع الغناء، وتوضح المادة الثانية في القانون ٣٥ أن النقابة تضم عازفين ومطربين ومنشدين يمثلون كل أنواع الفنون الموسيقية، وفي حال الموافقة على إنشاء نقابة للإنشاد سيفتح الباب أمام جميع العازفين والمطربين لإنشاء نقابات خاصة بهم مثل مطربي الأوبرا والغناء العاطفي والشعبي وغيرها من شعب النقابة المختلفة.

وشددت النقابة علي أن أمر إنشاء هذا الكيان تم مناقشته من قبل اللجنة الدينية بمجلس الشعب مع الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، و60 عضو بمجلس الشعب، وتقدمت نقابة الموسيقيين خلال الجلسة برفض الجهات الرسمية لإنشاء نقابة مستقلة للمنشدين.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العشوائيات

منذ حوالي 6 ساعات

حكيمي يحسم موقفه من العودة إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 42 دقيقة

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ 33 دقيقة

الزمالك يكشف عن سبب تغيير عبد الله جمعة أمام الاتحاد السكندري

منذ 40 دقيقة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ يوم

تعرف على معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

طارق حامد يرفع طلبا مثيرا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

08:59 م

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

06:08 م

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

07:59 م

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع