وزير الرياضة عن مباراة الأهلي والبايرن: نتمنى تحقيق أفضل نتيجة

ووجه، رسالة إلى لاعبي النادي الأهلي: "إذا كان بايرن ميونيخ بطل أوروبا فالأهلي بطل أفريقيا والشعب المصري إذا رأي أن الفريق لم يقصر وأدى ما عليه لا يهمه النتيجة كثيرًا وإذا كنا نتمنى تحقيق أفضل نتيجة خاصة أن الأهلي يمثل مصر في هذه البطولة القارية".



وفيما يتعلق بسؤال عن دعم الأندية الشعبية أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة وراء الأندية الشعبية وتقوم بدعمها بقدر المستطاع، لافتًا إلى أنه لن يتم إيقاف أي نشاط رياضي بدون قرار من مجلس الوزراء.

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعم الوزارة ومساندتها للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراته المرتقبة اليوم أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر.وقال "صبحي"، خلال حواره عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد، إنه على تواصل مستمر مع الكابتن محمود الخطيب، وكنت في آخر تدريب لهم قبل السفر إلى قطر.