مصرع شخص دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بالبدرشين

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لقى شخص مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة بقرية أبو رجوان، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، مساء اليوم الأحد، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفي بمنطقة المحطة بقرية أبو رجوان، التابعة لمركز البدرشين جنوب المحافظة.



ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل، وجرى نقل جثته إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.