مصرع شخص دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بالبدرشين

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
لقى شخص مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة بقرية أبو رجوان، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، مساء اليوم الأحد، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفي بمنطقة المحطة بقرية أبو رجوان، التابعة لمركز البدرشين جنوب المحافظة.

ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل، وجرى نقل جثته إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

الزمالك يكشف عن سبب تغيير عبد الله جمعة أمام الاتحاد السكندري

منذ 43 دقيقة

تعرف على معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ أقل من ساعتين

حكيمي يحسم موقفه من العودة إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

طارق حامد يرفع طلبا مثيرا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ يوم

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العشوائيات

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 45 دقيقة

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ ربع ساعة

الأهلي يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

08:59 م

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

06:08 م

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

07:59 م

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع