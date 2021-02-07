محلل سياسي: الدولة قفزت قفزة هائلة في مجال الطرق

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قال أحمد رفعت، محلل سياسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهدف الارتقاء بحياة المواطن المصري، لافتًا إلى أن الدولة لديها القدرة على إنجاز الأحلام الكبيرة.



وأضاف "رفعت"، خلال لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المصرين لديهم القدرة على إنجاز المشروعات الكبرى، والدليل على ذلك افتتاح قناة السويس الجديدة خلال عام واحد.



وأوضح المحلل السياسي، أن الدولة قفزت قفزة هائلة في مجال الطرق، ولابد أن يمارس مجلس النواب دوره في الرقابة على الحكومة والوزراء.

