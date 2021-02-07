ضبط سيارة تبيع مواد غذائية مجهولة المصدر في برج العرب

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاستجابة لشكاوى المواطنين وبتشديد الرقابة على الأسواق وسيارات بيع المواد الغذائية لحماية المواطنين من الغش التجارى.



جاء ذلك تحت إشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية سليمان الطيب، حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة، بناء على شكوى واردة لمباحث التموين من تقليد علامة تجارية لمنتج، وتم اليوم الاشتراك مع مباحث التموين شن حملة أسفرت عن تحرير محضر لسيارة توزيع مواد غذائية بمنطقة برج العرب لحيازة وعرض للبيع بن مجهول المصدر واستخدام علامة تجارية مقلدة.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.