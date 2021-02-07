لميس الحديدي عن الزيادة السكانية: "بكره هيبقى عندنا 101.5 مليون نسمة"

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حذرت الاعلامية لميس الحديدي، من تزايد معدلات النمو السكاني، مؤكدة أن هذه الزيادة إن استمرت ستلتهم معدلات التنمية وجهود الاصلاح التي تتخذها الدولة، لافتة إلى أن تعداد مصر السكاني سيصل غدًا إلى 101.5 مليون نسمة وفقًا للساعة السكانية غدًا.



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد، قائلة: " لو كملت الزيادة بهذا الشكل، الدولة مش هتقدر ولا المواطن المصري نفسه هيقدر يتعايش، ومهما عملنا تنمية هذه الزيادة سوف تلتهم هذه المعدلات، ولابد ان يقترن الامر بإجراءات واضحة من الدولة تخص ملف الدعم وقصره على أول طفلين مع خطورة زيادة الوعي في الشارع".



وأضافت: "مش عايزة حد يقلي النموذج " الصيني " والاستثمار في البشر لان إقتصادها إقتصاد أخر، وعلى فكرة الصين الي بعض الناس بتقول نسيب الزيادة السكانية عادي ونهتم بالاستثمار في الطاقة البشرية عاوزة أققلهم أن الصين لديها وضوابط سكانية قاسية، عندهم إنجاب طفل واحد فقط.. "



ووجهت رسالتها للمواطن قائلة: "إذا كنت يا عزيزي المواطن عاوز تعيش بالشكل ده في مناطق زي الهجانه وغيرها، إتفضل إنت حر وخلف براحتك من غير ما تراعي الزيادة السكانية، بس الدولة مش هينفع تفضل تشيل كل ده، لان مصر دولة نامية محدودة الموارد، ومع ذلك الدولة تقتحم اصعب الملفات "

