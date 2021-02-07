الزمالك يعلن إلغاء حفلي أسر الشهداء ونجوم اليد بسبب جائحة كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
محمد زكي

 

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي إلغاء حفل تكريم أسر شهداء نادي الزمالك وتأبين الضحايا الذين رحلوا في واقعة استاد الدفاع الجوي والذي كان مقرر له الرابعة عصر غد الإثنين بمقر النادي .

ويأتي قرار إدارة النادي حرصا على صحة جميع الأسر في ظل انتشار جائحة كورونا.

وتؤكد إدارة الزمالك بأنها على تواصل دائم مع الجماهير وتشعر بنبضهم وصوتهم وأن قرار إلغاء الحفل هو للحفاظ على صحة الجميع في ظل جائحة كورونا .

في الوقت نفسه فقد تقرر إلغاء احتفالية تكريم نجوم كرة اليد بنادي الزمالك أعضاء المنتخب المصري على ظهورهم بصورة طيبة مع المنتخب القومي في بطولة كأس العالم التي استضافتها مصر مؤخرا بسبب جائحة كورونا أيضا .

وكان مقررا تكريم نجوم اليد الثلاثاء المقبل قبل قرار الإلغاء لتفادي انتشار الفيروس وحفاظا على صحة الجميع .

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