صندوق تطوير العشوائيات: عمارات عزبة الهجانة عشوائية ولكنها آمنة.. ولن تُزال بالكامل

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف خالد صديق، رئيس جهاز صندوق تطوير العشوائيات، تفاصيل الزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة عزبة الهجانة برفقة عدد من أعضاء الحكومة.

وقال "صديق" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن الحالة الإنشائية للعمارات آمنة بعيدا عن اشتراطات البناء وبعيدا عن التراخيص.

وأضاف أن الرئيس وجه بضرورة فتح محاور للطرق وإمدادها بشبكات للصرف الصحي والمياه والكهرباء خاصة أن الكثافة السكانية لهذه المنطقة مرتفعة بصورة كبيرة، ولا يوجد أي شبكات تتحمل هذه الكثافة.

وأوضح أن هناك بعض العمارات التي سيتم إزالتها من أجل فتح محاور الطرق، لافتًا إلى أن عامل الزمن سيكون مضغوط جدًا من أجل القيام بهذه المشروعات في فترة زمنية موجزة دون الضغط على أهالي هذه المنطقة.

وكان صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد اطلع خلال الجولة على التطوير الجاري لتلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية، موجهًا بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة على مستوي الجمهورية من كافة الجوانب.

كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

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