خاص- أشرف قاسم: أنهينا أزمة المستحقات.. والجزيري أهم مكاسب مباراة الاتحاد
الأحد 07/فبراير/2021 - 09:40 م
محمد زكي
أكد أشرف قاسم مدير الكرة بالزمالك، أن فريقه حقق فوزا هاما على حساب الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد.
وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري 2-0، في
المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الـ12 للدوري المصري الممتاز.
وقال قاسم في تصريحات خاصة لـ"الفجر
الرياضي":" حققنا فوز مهم اليوم على فريق كبير مثل الاتحاد السكندري، وثلاث
نقاط غالية".
وتابع:" سيف الدين الجزيري من أهم مكاسب المباريات،
وقدر على الانسجام مع صفوف الفريق سريعا".
وأكمل:" تم حل أزمة مستحقات الفريق، ولكن لم يصرف شيكات
على أن يتم صرف المستحقات غدا بإذن الله، أغلقنا صفحة الدوري ونركز حاليا في اللقاء
المقبل أمام مولدية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا".