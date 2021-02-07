خيري رمضان: زيارة السيسي للهجانة الأولى لرئيس.. ووضع يده على أكبر منطقة عشوائية

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاجئ الشعب اليوم بزيارة لواحدة من أشهر المناطق العشوائية في مصر عزبة الهجانة، والتي يتم العمل على تطويرها خلال الفترة الاخيرة، مشددًا على أن عزبة الهجانة ملاصقة لحي مدينة نصر.

وأضاف خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة القاهرة والناس، أن عزبة الهجانة تقوم على مساحة الـ 400 فدان، مؤكدًا أن عزبة الهجانة تفتقر للكثير ويسكنه 3 مليون مواطن.

وأوضح أن عزبة الهجانة من أشد المناطق العشوائية في مصر، حيث إنها أصبحت ملجأ للكثير من اللصوص، مؤكدًا أن الهجانة كانت بلا خدمات ومرافق، معقبًا: "الرئيس السيسي يذهب إلى الهجانة أو منطقة عشوائية كأول رئيس يزور مثل هذه المناطق".

وتابع: "الرسالة من الرئيس بان لا يمكن العمل من المكتب على المسئول النزول للشارع وسماع مشاكل وأحاديث المواطنين"، مؤكدًا أن الرئيس وضع يد التطوير في منطقة صعبة جدًا.

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خيري رمضان الرئيس السيسي

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