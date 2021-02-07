اختتام الجولة الـ17 للدوري الممتاز لكرة اليد

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

اختتمت أمس الأول منافسات الجولة الـ17 لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد.

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز الزلفي على النور 27 ـ 24 , وخسر هجر من الوحدة 25 ـ 36 , والسلام من الأهلي 19 ـ 32 , والمحيط من مضر 16 ـ 24 , والترجي من الصفا 31 ـ 34 والروضة من الخليج 25 ـ 29 .

ويتصدر فريق مضر الترتيب بـ29 نقطة يليه ثانياً فريق النور بـ 26 نقطة , والوحدة في المركز الثالث بـ 26 نقطة , وحل الخليج رابعاً بـ 24 نقطة, والأهلي خامساً بـ 20 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كرة اليد الاتحاد الدولي لكرة اليد

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

طارق حامد يرفع طلبا مثيرا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 3 ساعات

حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العشوائيات

منذ حوالي 5 ساعات

حكيمي يحسم موقفه من العودة إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي الكاسح على ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

واس - السعودية | انطلاق منافسات الدوري السعودي لكرة اليد غدًا الجمعة

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام الجولة 25 بدوري الدرجة الأولى

"بطولة النخبة لكرة اليد".. مضر يتغلب على مضيفه الوحدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:59 م

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

06:08 م

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

07:59 م

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

07:01 م

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد السكندري

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع