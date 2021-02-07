اختتام الجولة الـ17 للدوري الممتاز لكرة اليد
الأحد 07/فبراير/2021 - 09:16 م
الفجر السعودي
اختتمت أمس الأول منافسات الجولة الـ17 لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز الزلفي على النور 27 ـ 24 , وخسر هجر من الوحدة 25 ـ 36 , والسلام من الأهلي 19 ـ 32 , والمحيط من مضر 16 ـ 24 , والترجي من الصفا 31 ـ 34 والروضة من الخليج 25 ـ 29 .
ويتصدر فريق مضر الترتيب بـ29 نقطة يليه ثانياً فريق النور بـ 26 نقطة , والوحدة في المركز الثالث بـ 26 نقطة , وحل الخليج رابعاً بـ 24 نقطة, والأهلي خامساً بـ 20 نقطة.
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