استمرار حبس موظف انتحل صفة ضابط بالسلام

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
داليا عادل
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام اليوم الأحد، حبس موظف 15 يوم علي ذمة التحقيقات، لقيامه بانتحال صفة ضابط وبتفتيشه عثر بحوزته علي مواد مخدرة.

ووجهت له النيابة العامة في وقت سابق عدة تهم منها تهمة انتحال صفة وتهمة حيازة مخدرات وتهمة حيازة سلاح غير مرخص.

ترجع الواقعة عندما قام ضباط قسم شرطة السلام بإيقاف إحدى السيارات بدون لوحات معدنية، وادعى سائقها أنه ضابط شرطة، وبالفحص تبين أنه موظف بإحدى الشركات الخاصة وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح ناري دون ترخيص، و٢٠٠ جرام من مخدر الحشيش.

بمواجهته اعترف بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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