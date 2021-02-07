"الديهي" عن زيارة السيسي لعزبة الهجان: مشهد تاريخي لم نعتاد عليه



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن عزبة الهجانة نموذج شاهد على الفوضى العارمة، معتبرًا أن اليوم يوم فاصل في آلية التعامل مع الواقع المراد تغييره، معقبًا: "أول مسئول يزور عزبة الهجانة كان رئيس الجمهورية".



وأكد، أنه لأول مرة يصطحب رئيس أعضاء حكومته لمنطقة عشوائية ليكونوا شاهدين على ما يجب أن يكون موضع تغيير عاجل، مشددًا على أن ما يحدث اليوم مشهد تاريخي لم نعتاد عليه، وتغيير في طريقة الإدارة، فنحن لم نرى هذه الصورة النادرة في مصر بتحرك الرئيس وسط الجماهير ومعه أعضاء الحكومة منذ الستينيات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتعكس حقيقة الوضع وفلسفة إدارة السيسي في هذا التوقيت.



وشدد، على أن السيسي أول رئيس يقوم بفتح الجراح لتنظيفها، وأول رئيس يقوم بعمل على أرض الواقع دون تزييف أو تجميل، منوهًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم على مدار 3 أيام متتالية بتطوير العشوائيات، مشددًا على أن مشكلة العشوائيات متواجدة في أعته الدول، ولم نشهد رئيس دولة يتوجه للعشوائيات لتطويرها.



ونوه، بأن الرئيس السيسي بيده مشرط جراح يقوم بعملية تنظيف وتطهير وإزالة الأورام الخبيثة داخل جسد المجتمع المصري على مدار عقود، وأسوء هذه الأمراض العشوائية التي بدأت بالمباني وانتهت بالفكر.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم أعمال تطوير عزبة الهجانة شرق القاهرة، واصطحب عدد من المسئولين بالحكومة لعقد اجتماع وقوفًا داخل عزبة الهجانة وسط الجماهير، ليتحدث عن الواقع الذي يسعى لتغييره بمساعدة الحكومة، ومحاولة إيجاد شكل وجوهر لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.