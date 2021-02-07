"الديهي" عن زيارة السيسي لعزبة الهجان: مشهد تاريخي لم نعتاد عليه

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم أعمال تطوير عزبة الهجانة شرق القاهرة، واصطحب عدد من المسئولين بالحكومة لعقد اجتماع وقوفًا داخل عزبة الهجانة وسط الجماهير، ليتحدث عن الواقع الذي يسعى لتغييره بمساعدة الحكومة، ومحاولة إيجاد شكل وجوهر لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن عزبة الهجانة نموذج شاهد على الفوضى العارمة، معتبرًا أن اليوم يوم فاصل في آلية التعامل مع الواقع المراد تغييره، معقبًا: "أول مسئول يزور عزبة الهجانة كان رئيس الجمهورية".

وأكد، أنه لأول مرة يصطحب رئيس أعضاء حكومته لمنطقة عشوائية ليكونوا شاهدين على ما يجب أن يكون موضع تغيير عاجل، مشددًا على أن ما يحدث اليوم مشهد تاريخي لم نعتاد عليه، وتغيير في طريقة الإدارة، فنحن لم نرى هذه الصورة النادرة في مصر بتحرك الرئيس وسط الجماهير ومعه أعضاء الحكومة منذ الستينيات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتعكس حقيقة الوضع وفلسفة إدارة السيسي في هذا التوقيت.

وشدد، على أن السيسي أول رئيس يقوم بفتح الجراح لتنظيفها، وأول رئيس يقوم بعمل على أرض الواقع دون تزييف أو تجميل، منوهًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم على مدار 3 أيام متتالية بتطوير العشوائيات، مشددًا على أن مشكلة العشوائيات متواجدة في أعته الدول، ولم نشهد رئيس دولة يتوجه للعشوائيات لتطويرها.

ونوه، بأن الرئيس السيسي بيده مشرط جراح يقوم بعملية تنظيف وتطهير وإزالة الأورام الخبيثة داخل جسد المجتمع المصري على مدار عقود، وأسوء هذه الأمراض العشوائية التي بدأت بالمباني وانتهت بالفكر.

أخبار تهمك

طارق حامد يرفع طلبا مثيرا لإدارة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن مشروع تطوير الريف المصري

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 3 ساعات

حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

حكيمي يحسم موقفه من العودة إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ يوم

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي الكاسح على ليفربول

منذ أقل من ساعة

الأهلي يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 5 ساعات

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العشوائيات

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:59 م

المعز علي يوجه رسالة اعتذار للأهلي وجماهيره "فيديو"

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

06:08 م

تعرف على مفاجأة موسيماني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ

07:59 م

حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة

07:01 م

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد السكندري

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع