المخرج أحمد الحنفي يستعد لإطلاق الموسم الثاني من "الحنفي في الملعب"

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:03 م
أحمد الحنفي
أحمد الحنفي
يستعد المخرج أحمد فهمي الحنفي، لإطلاق الموسم الثاني من برنامج "الحنفي في الملعب" والذي يقوم بإخراجه وتقديمه وسيتم إذاعته على مناصات التواصل الإجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

وسيناقش البرنامج كل ما يخص الوسط الرياضي، من أخبار وتحليل شامل لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وفي هذا السياق، قال المخرج أحمد الحنفي، أنه سعيد بهذه التجربة حيث هذه ليست الأول لاخراج برنامج رياضي وتقديمه في نفس الوقت، وأكد انه سيكون عند حسن ظن جماهير الرياضة المصرية كما كان الموسم الأول.

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