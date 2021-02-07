مدير المعهد المصرفي عن خريجي برنامج "التدريب من أجل التوظيف": "البنوك بتخطفهم"



وتابع "نصير"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن المعهد لديه برنامج يسمى "التدريب من أجل التوظيف" وعدد المستفيدين حتى الآن يقارب الـ20 الف، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج مدعوم من قبال البنك المركزي ومقدمك لشباب الجامعات المصرية.



ولفت إلى أن خريجي الجماعات الحكومية يحصلوا على البرنامج التدريبي بشكل مدعوم من قبل البنك المركزي، وخريجي الجامعات الخاصة لديهم القدرة على الحصول على هذا البرنامج، ولكن بدعم أقل، لأن الدعم موجه إلى خريجي الجماعات الحكومية، مشيرًا إلى أن المعهد يخرج ما يقرب من 1500 خريج، وهذا العدد أقل من احتياجات سوق العمل، معقبًا: "خريجي المعهد بيتخطفوا"





قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن المستفيد من التدريب في المعهد كل العاملين في الجهاز المصرفي، ولكن مع الشمول المالي أصبحت عملية التدريب غير قاصر على العاملين في البنوك، فكافة المواطنين أصبحوا في حاجة لمعرفة أساسيات التثقيف المالي.