مدير المعهد المصرفي: نقدم خدمتنا لـ120 الف موظف في مصر (فيديو)

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن المعهد أنشأ منذ 30 عامًا وهو الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري ولديه فرع في المهندسين، وفرع في الاسكندرية، وفرع ثالث في مدينة نصر.

وتابع "نصير"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن المعهد يخدم كل العاملين في الجهاز المصري الذي يقدر تعدادهم بـ120 ألف موظف، ويقدم خدماته سواء في المهارات المصرفية الفنية أو الجانب السلوكي.

وأضاف أن المعهد يقدم ندوات توعوية وخدمات التعليم بأكثر من وسيط مثل اعداد دورات عن طريق الانترنت، أو برامج التعلم الالكتروني، مشيرًا إلى أن المعهد سعيد جدًا بدروه في تدريب العاملين في الجهاز المصرفي.

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