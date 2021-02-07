جيجي حديد تروي تفاصيل اللحظات الصعبة في ولادتها

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
لمياء علي



تحدثت عارضة الازياء الأميركية من أصل فلسطيني ​جيجي حديد​ عن لحظات ولادتها لإبنتها الأولى التي أطلقت عليها إسم khai من حبيبها النجم الباكستاني ​زين مالك​.

وقالت حديد إن عملية الولادة إستمرت 14 ساعة، وأنها كانت مخططة للولادة في إحدى مستشفيات مدينة نيويورك الاميركية، ولكن متابعتها لبعض التقارير جعلتها تقرر الولادة في المنزل، ناهيك عن قيود جائحة كورونا وقفت في وجه العديد من الخطط التي كانت من المفترض أن تحصل.

أما عن تفاصيل لحظة الولادة، فقالت حديد إن الممرضة أخبرتها بأنها الوحيدة القادرة على مساعدة نفسها في إنهاء الولادة بسرعة، وظلّت تحفزها على التحمّل.

وختمت حديثها بأنها كانت متعبة ومنهكة للغاية ولكن نظرت لأعلى، ورأت مالك وهو يمسك بطفلتهما وكانت سعيدة جدا.

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