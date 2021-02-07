ياسمين عبد العزيز تكشف عن اسم شخصيتها في مسلسل "اللي مالوش كبير"

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديدا عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة بملابس سوداء وهو ما جعل اطلالاتها انيقة ومميزة وهي تستعرض جمالها من كواليس مسلسلها القادم في شهر رمضان، وعلقت "غزل 🎬 اللي مالوش كبير 🔥"

"اللى مالوش كبير" مقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎‎

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ياسمين عبدالعزيز اللي مالوش كبير

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