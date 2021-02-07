محمد مهران يكشف لـ "الفجي الفني" علاقته بالفنانة ينرمين الفقي في مسلسل "النمر "

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
انضم الفنان محمد مهران، الى فريق عمل مسلسل "النمر" لـ الفنان محمد إمام المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021.

وقال محمد مهران، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأن مسلسل "النمر" ليس ينتمي للأعمال الصعيدية كما انتشرت بعض الاخبار على المواقع الإخبارية ولكن محمد إمام شخصية صعيدية فقط في احداث المسلسل.

وأضاف "مهران" بإنه يجسد شخصية شاب مدلل يعيش في منطقة الصاغة ويتاجر في الذهب، مضيفًا أن والدته الفنان نرمين الفقي، ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام، ويشارك في بطولته كل من محمد مهران، هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن اخراج شيرين عادل.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد مهران، الفنية كان مسلسل لؤلؤ الذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

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نرمين الفقي محمد مهران محمد امام النمر

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